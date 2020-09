Send til din ven. X Artiklen: Debat: SF arbejder for grøn omstilling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: SF arbejder for grøn omstilling

Sorø - 05. september 2020 kl. 16:53 Af Linda Nielsen, byrådsmedlem for SF

Debat: SF arbejder for grøn omstilling og grøn energi i hele Danmark, det har vi gjort i flere år. Lokalt arbejdede vi f.eks. aktivt for at få de to vindmøller, der i dag står ved Tjørntved syd for Stenlille.

Vi ønsker mere solenergi i hele Danmark - også i Sorø. Står det til SF, skal byrådet gå mere aktiv ind i styrkelsen af solenergi i kommunen. Det kan vi gøre ved tydeligt at oplyse om kommuneplanens overordnede linjer for hvilke områder, der er egnet til placering af større solcelleanlæg.

SF mener, det vil være relevant at få udpeget de områder, der egner til placering af større solcelleanlæg. Så ved investorer, hvor de skal kigge hen. Det er vigtigt, at vi ikke spilder tid og kræfter på det forkerte, når der er folk, der viser interesse for grønne investeringer.

Vi er tilfredse med, at byrådet endte med at følge SF's linje i sagen om solceller i Tuel Å-dalen syd for Fjenneslevmagle, hvilket betød et nej til en solcellepark i det område.

Og hvorfor nu det?

Fordi området ligger i et af de landskaber, som vi skal passe på; et større uforstyrret landskab.

Vi er beriget med smukke værdifulde landskaber i Sorø Kommune. De er skrevet ind i kommuneplanen som større sammenhængende og uforstyrrede landskaber, der skal friholdes for nye tekniske anlæg.

SF mener, at der ved placering af solcelleanlæg skal tages hensyn til vores værdifulde og uforstyrrede landskaber. Det handler grundlæggende om, at der er klarhed over, hvor natur og landskaber skal beskyttes, og hvor de kan benyttes.

Der er helt sikkert flere solcelleparker på vej, og de kan sagtens gå hånd i hånd med en beskyttelse af vores værdifulde landskaber.