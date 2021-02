Debat: S vil have en hjerneskadekoordinator

Socialdemokratiet er stadig tilhænger af, at vi i Sorø Kommune organiserer arbejdet med en hjerneskadekoordinator til entydigt at koordinere arbejdet med de borgere, der er blevet ramt af en hjerneskade.

Og hvorfor det?

Det er et meget vitalt område, hvor vi har en del sårbare borgere. Der skal sikres en hurtigt og effektiv behandling. Det er endvidere centralt, at der sker en god og hurtig inddragelse af borgeren og relevante pårørende. Tidsfaktoren er meget central for at opnå de bedste resultater for den hjerneskaderamte. Så området egner sig ikke til at organisere arbejdet uden en koordinator.