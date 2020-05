Send til din ven. X Artiklen: Debat: S skaber unødig usikkerhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: S skaber unødig usikkerhed

Sorø - 31. maj 2020 kl. 15:17 Af Mogens Schwensen, byrådsmedlem (K) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Socialdemokratiet ønsker ikke at igangsætte processen på nuværende tidspunkt".

Så klar var Annette Raaschou van der Star, Preben Lund og Christian Høst i spørgsmålet, om hvorvidt Sorø Kommune skal undersøge mulighederne for en filial i Dianalund til det kommunale Sundhedscenter i Sorø. En filial, som kan sikre flere fremtidige sundhedsydelser til borgere i den nordlige del af kommunen.

På det seneste udvalgsmøde i Social - og Sundhedsudvalget gav De Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre opbakning til; "at forvaltningen i Sorø kommune kunne afdække mulighederne for etablering af en filial i Dianalund, herunder at det eventuelt kan omfatte bl.a. genoptræning, rehabilitering, sundhedspleje og samarbejde med private".

Stor er derfor overraskelsen, når gruppeformand Anne Madsen (S) i avisen nu udtaler, at man ikke udelukker et Sundhedshus, og at man vil undersøge mulighederne for mulige samarbejder. Det er bare ikke det socialdemokratiets medlemmer i udvalget tilkendegav.

Det vil glæde mig, hvis den socialdemokratiske byrådsgruppe igen har ændret holdning og nu ser det fornuftige i at få fremlagt løsningsforslag til et øget behov for sundhedsydelser i fremtiden.

Jeg er tilfreds med, at vi i udvalget får kigget på fremtidige behov og løsninger til det nære kommunale sundhedsvæsen, og hvis Annette Raaschou van der Star, Preben Lund og Christian Høst også har ændret holdning, så skal de være hjertelig velkommen til - eventuelt - at være med til at styrke det nære sundhedsvæsen i Dianalund.