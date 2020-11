Debat: Ruds Vedby - dengang og nu

Det var en by med to læger, en jordemor og et apotek på Apotekervej - senere Peder Madsens Vej. Der var posthus, mejeri, tre slagterforretninger, tre store købmandsforretninger, en mølle, et savværk, et teglværk - som blandt andet leverede mursten til Grundtvigskirken i København - og så var der en boghandel, en guldsmed, en skoforretning, en cykelforretning, tre konfektionsforretninger og en stor isenkramforretning. Desuden barber- og frisørforretninger m.m.