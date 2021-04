Send til din ven. X Artiklen: Debat: Proceduren vil blive ændret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Proceduren vil blive ændret

Sorø - 23. april 2021 kl. 13:55 Af Gert Jørgensen, borgmester Kontakt redaktionen

Bo Mouritzen har fokus på, at jeg begik en fejl på mødet i kommunalbestyrelsen den 24. marts under behandlingen af to initiativretsforslag. Det har jeg beklaget, men det er åbenbart ikke nok for ham. Nu vil han, at Ankestyrelsen skal irettesætte mig. Det er hans ret og fred være med det.

Taleretten kan også bruges, når man - som i tilfældene her - skal beslutte, hvordan et forslag processuelt skal håndteres. I de konkrete sager gik jeg over til afstemningen, inden alle havde kommenteret på, hvordan de mente, at forslaget skulle håndteres. Det var en fejlforståelse af reglerne, som selvfølgelig vil blive rettet fremadrettet. Det samme vil vi selvfølgelig svare Ankestyrelsen, hvis de henvender sig til kommunen.

Fremover vil initiativretssager og andre sager, hvor processuelle spørgsmål behandles før realiteten i sagen, blive håndteret således, at alle, der ønsker ordet til processen, får det. Den indledende procedure handler om, om sagen skal videre til realitetsbehandling på mødet, eller at sagen sendes til behandling eller afgørelse i et udvalg eller i administrationen, eller at sagen udsættes til næste møde med henblik på indhentelse af flere oplysninger, eller at sagen afvises, hvis der ikke er tale om kommunale anliggender, eller sagen er identisk med en tidligere behandlet sag. I forhold til afvisning var det tilfældet med sagen om nationale tests, som flertallet ikke mente var et kommunalt anliggende. Og i forhold til sagen om Lev uden vold blev denne af flertallet henvist til behandling i Social og Sundhedsudvalget.

Der er mange krøller og detaljer i de processuelle regler for håndtering af afstemninger i en kommunalbestyrelse, og det sker desværre ind imellem, at der bliver begået fodfejl under et møde. Men med den fremtidige procedure mener jeg, det er sikret, at forslagene behandles og behandles det rette sted og på rette vis - alt i overensstemmelse med reglerne på området.