Debat: Politikerne glemmer resten af kommunen

Det er med bedrøvelse, at man skal læse Enhedslistens Bo Mouritzen's svar til Lil Svanhof's læserbrev, som kun kan betragtes, som endnu en gang politiker smøre af værste skuffe!

Til hr. Mouritzen's oplysning kan det i skrivende stund endnu engang oplyses, at der gennem de mere end 60 år, borgerne i Tersløse har ventet på en løsning af trafiksituationen for Dianalund og Tersløse, der har borgerne både i Dianalund og Tersløse ved flere lejligheder præsenteret løsninger, som desværre gang på gang skydes i sænk af politikerne!

Tidligere var det Vestsjælland's Amt og Dianalund kommunes politikere og nu politikerne i Sorø Byråd. Sidstnævnte ser desværre ud til kun at ville varetage Sorø bys interesser, mens Sorø Kommunes nordlige protektorater overses eller nærmere direkte nedprioriteres!

Nu vil dette byråd så udvikle Dianalund med yderligere op til 400 boliger på Pilegårds trekanten, men det er uden at der er fundet eller findes en reel løsning på trafikproblemet for Dianalund og Tersløse, som efter denne udstykning vil kunne se frem til yderligere trafik og endda tung trafik gennem Tersløse!

Dette er simpelthen skammeligt og utilgiveligt, at ikke alle skatteydere her i Sorø Kommune bliver taget seriøst af vore folkevalgte, men må se sig selv rangere som andenrangs borgere her i kommunen af de folkevalgte byrådspolitikere eller er det sognerådspolitikere?