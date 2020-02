Debat: Politikerlede

Tja, endnu engang kan man så konstatere, at tilliden til politikere, deres dømmekraft og evner eller mangel på samme efterlader meget at ønske.

Det er simpelthen usmageligt, at man som borger og skatteyder i denne kommune skal være vidne til et løftebrud af dimensioner fra et flertal, som ikke blot højt og helligt lovede, at omfartsvejen uden om Tersløse VAR sikret, og vi borgere blot kunne slappe helt af, da alt andet var en formssag, men som også med et politisk flertal havde stemt det igennem i byrådssalen!