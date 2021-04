Send til din ven. X Artiklen: Debat: På tide at se på konsekvenserne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: På tide at se på konsekvenserne

Sorø - 10. april 2021 kl. 14:48 Af Dan Kiving, kandidat til regionsrådsvalget for Socialdemokratiet, Elmelunden 21, Sorø Kontakt redaktionen

Endnu en vigtig orienteringssag skal behandles af Social og Sundhedsudvalget. Det drejer sig om besparelsesprojektet vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Fire borgergrupper med handicap, sygdomme og/eller behandlingsbehov har ret til denne absolut nødvendige behandling for at sikre deres førlighed og livskvalitet.

Sorø Kommune har igennem længere tid besluttet politisk at få forvaltningen til at gøre en målrettet indsats for at få de praktiserende læger og Kroppens Hus til at henvise færre til og tilbyde mindre omfangsrig, individuel fysioterapi.

Kommunens administration har fået parterne - gennem dialog - til at visitere (henvise) færre borgere til træning og til holdtræning i stedet for individuel træning. Jeg er ikke klar over, om de berørte borgere i denne forbindelse er blevet spurgt eller inddraget i ændringen af den tilbudte træning (borgerinddragelse).

Kommunens klart beskrevne, politiske mål har været at spare på den kommunale betaling for behandlingen, idet det at nå den regionale gennemsnitlige udgift på området er et mål i sig selv.

Her tog kommunens administration vist ikke den overvejelse med, at det stigende behov for vederlagsfri fysioterapi teoretisk kan skyldes, at kommunens bevillinger til hjælpemidler tilsyneladende også i en årrække har været underlagt besparelser. Dette væsentlige punkt er ikke en del af orienteringen til udvalget på mandag.

Målet med projektet er delvist nået, idet færre borgere tilsyneladende er blevet henvist til vederlagsfri fysioterapi, og at Kroppens Hus o.a. træner færre borgere og benytter mere holdtræning.

Det er ikke muligt i sagsfremstillingen at læse, om borgerne har været kontaktet af Sorø Kommune for at høre deres erfaringer med, hvad konsekvenserne har været med den mindre og omlagte træning. Borgerinddragelse er ellers et af tidens vigtige ord - også indenfor handicappolitikkens udvikling.

Og der står heller ikke noget i sagsfremstillingen om, hvad kommunen (når nu Danmark forhåbentlig åbner mere op efter coronanedlukningen) har af tanker om og planer for at sikre, at de berørte borgere vil få deres forringede førlighed og livskvalitet tilbage.

Måske skal vi borgere spørge udvalgets medlemmer, hvilke skridt udvalget vil tage for at få undersøgt de konsekvenser, som udvalgets spareøvelse og den ringere fysioterapi har haft (og får) for de berørte borgere og deres pårørende.