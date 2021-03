Debat: På offentlig forsørgelse

Man har tvangslukket brancher, skævvredet forholdet mellem brancher - hvem må åbne og hvem skal lukke - og forholdet mellem private og offentligt ansatte. Det sker med den ene hånd og med den anden lukkes der for muligheden for at bruge de værktøjer, der kan være med til at flytte arbejdskraften til de områder, hvor den så desperat mangler.

Mange brancher har under nedlukningen oplevet stor nedgang i aktiviteten - mens andre brancher har et uforandret eller ligefrem stigende aktivitetsniveau, som kræver flere hænder.

Alligevel har regeringen sat hele beskæftigelsesindsatsen ud af kraft - selv for dem der gerne vil og kan - hvor der er arbejde at få.

Forestil dig en virksomhed, f.eks. indenfor bygge/anlægsbranchen, som ser sin ordrebog vokse, men der er ikke hænder nok til at løse opgaverne. Jobs bliver slået op - ansøgningsprocesser er i gang - og måske er der plads til flere. Der er også plads til ansatte der har en anden erhvervs- og uddannelsesbaggrund, ufaglærte samt mennesker der i en længere periode har stået uden for arbejdsmarkedet pga. div. udfordringer og nogle der skal omskoles.

Virksomheden ringer til Sorø Kommune, der er en yderst aktiv medspiller til at skabe mødet mellem arbejdsgiver og arbejdstager og tilbyder mulighed for praktik og/eller løntilskud med et mål om efterfølgende ansættelse. Men det er desværre ikke muligt. For det ønsker regeringen ikke. Alle praktikker, løntilskud mv. skal være digitale, dvs. at arbejdet skal foregå hjemmefra bag en computer, og det er svært som tømrer, murer, anlægsgartner/struktør mv.