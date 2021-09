Send til din ven. X Artiklen: Debat: Ordentlighed? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Ordentlighed?

Sorø - 02. september 2021 kl. 12:34 Af Erik Skibsted, »gammel radikaler«, Lynge Byvej 28, Sorø Kontakt redaktionen

For kun anden gang i mit 70-årige liv var jeg i onsdags til demonstration. Det var ved Frederiksberg Skole. Stille sad jeg med mit lille skilt med et portræt af borgmesteren, hvorover der var skrevet "Tør du købe en brugt bil af denne mand?"

Der kom to andre tilhørere, som satte sig ved siden af mig. De fleste passerede vores lille demo uden at reagere med andet et nik. En kvindelig socialdemokrat kom dog hen til mig og sagde smilende: "Jeg tør ikke". Der findes altså socialdemokrater endnu. Jeg troede ellers, de var uddøde efter Helle Thorning og Blå Bjarne.

Jeg kunne desværre ikke høre, hvad politikerne sagde om kommunaldirektøren i timerne efter 20.15. Punktet var lukket for presse og offentlighed. Først efter midnat var mødet slut.

Dagen efter udsendte kommunen en pressemeddelelse. Teksten lød "Et flertal har besluttet at politianmelde kommunaldirektøren..." Adspurgt kunne kommunens pressemedarbejde oplyse, at den ubestemte form "Et flertal" betød, at alle havde stemt for med undtagelse af Aalbæk. Jeg oplevede Aalbæk på det åbne møde. Der var ingen, der tog ham alvorligt, undtagen ham selv.

Selv om kommunaldirektøren ikke fatter, hvad der har ramt ham, kan jeg som borger ikke forstå, at det skal tage fire timer at beslutte en politianmeldelse. Sagen er klokkeklar.

Hvad de folkevalgte har fordrevet tiden med, kan jeg ikke vide - og så alligevel. Bo Mouritzen fra Enhedslisten havde på det åbne møde et forslag, der gik ud på at udskyde ansættelsen af en ny direktør til efter valget. Borgmesterens flertal gjorde det hurtigt klart, at forslaget ville blive nedstemt. Og det blev det.

Hvem er så skurken i dramaet omkring håndtering af sagen? Pilen peger kun i én retning.

Kære Gert. Begivenhedsforløbet viser med al tydelighed, at du har forsøgt at lempe kommunaldirektøren ud ad bagdøren. Det er ikke konservativ ordentlighed i min grønspættebog. Du har nu siddet i to perioder. Tiden er inde til nye koste.

Det kan godt være, at jeg er en gammel nar. Dem skal der også være plads til. Og narren vil påstå, at de mange timers debat på det lukkede møde gik med, at borgmesterens flertal kritiserede Bo for at have udtalt sig til DR. Han skulle ha' holdt sin kæft. Alt, hvad Bo Mouritzen sagde, var "nej,nej,nej", mens han tog sig til hovedet, da han fik forelagt DRs dokumentation.

Bo Mouritzens reaktion viser, at der stadig er en smule ordentlighed tilbage i Sorø.

En konservativ statsminister sagde engang: "Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet". Det er der tydeligvis. Der er behov for nye koste i byrådet. Det kan du være med til at skaffe med din stemme til valget i november.