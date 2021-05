Debat: Omfartsvejen

Jeg har snart hørt og læst meget om den omfartsvej. Jeg vil lige sige, at verdenshjørner har jeg ingen forstand på. Hvis at jeg står på Tersløsevej med ryggen til Bromme, kan jeg ikke se, hvad I får ud af den omfartsvej til højre for mig for mod Dianalund. Har i tænkt på alt den lastvognstrafik, den slipper i ikke for. Skal jeg til Skellebjerg, så kører jeg igennem Tersløse by, for der er ingen, der kommer fra Bromme og skal til Skellebjerg, som kører ind gennem Dianalund.