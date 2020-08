Send til din ven. X Artiklen: Debat: Omfartsvejen fik corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Omfartsvejen fik corona

Sorø - 28. august 2020 kl. 05:04 Af Lil Svanhof, Holbergsvej 106, Dianalund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er nu fem måneder siden, at vi sidst mødtes til debat om omfartsvejen og, forståeligt nok, så har fokus været et helt andet sted lige siden. Coronaen ændrede mange ting i vores hverdag, men desværre ikke trafikproblemerne i Tersløse.

Vi nærmer os nu efteråret og hermed også de kommende budgetforhandlinger for det kommende år...og tro mig...vi slipper jer ikke af syne.

Det er jo ingen hemmelighed, at rød blok står klar i kulissen til at forlange de 47 omfartsvejs-millioner frigivet til andre projekter. Men det vil være en utilgivelig svinestreg, hvis blå blok giver efter for det krav, før der er truffet nogle endelige beslutninger om løsning af de trafikale problemer i Tersløse.

På kommunens møde med Tersløses borgergruppe den 22. juni blev gruppen informeret om, at man havde lavet en ny kontrakt med COWI, som gik ud på, at COWI skulle arbejde videre med de indkomne trafiksaneringsforslag fra borgerne for at se, om nogle af disse kunne løse Tersløses problemer. Indtil dette arbejde er færdiggjort, er omfartsvejen kun sat på hold, og det vil derfor være uhørt frækt, hvis de 47 millioner frigives, mens denne proces stadig er i gang.

Endvidere vil jeg også minde byrådet om, at udligningsreformen har tilført jeres budget 51 millioner kroner om året. Og vel at mærke på ubestemt tid. Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet og Venstre, hvilket burde sikre, at den også kan overleve et folketingsvalg, hvor blå blok vinder. Så ender COWI med at konkludere, at trafikproblemerne ikke kan løses med saneringer, så skal omfartsvejsprojektet bringes på banen igen. Og hvis vi skal starte, hvor vi slap ved sidste borgermøde 10. marts, så kom der masser af forslag til tilpasninger af projektet frem, hvilke ingen, indtil nu, har regnet på.

Jeg gruer også for, når udstykningen af Pilegårdsvej realiseres, og endnu mere trafik skal afvikles morgen og aften.

Vi nærmer os et valgår, og jeg må klart appellere til, at blå blok står sammen i budgetforhandlingerne nu, for finder I ikke pengene til en løsning af trafikproblemerne i Tersløse, så må jeg bare sige...Vi ses til vælgermøderne!