Debat: Omfartsvejen der forsvandt

Debat: Mens vi spændt afventer borgmesterens tilkendegivelse af, hvornår »Sorø Byråd« ændrer navn til »Kommunalbestyrelsen for Sorø Kommune«, føler nisserne sig ansporet til at fortsætte fortællingen om »Sorø Byråds« relation til kommunens nordlige del og vise versa - set i nisseperspektiv.

»Beboerne i Tersløse og Dianalund har fået den opfattelse, at de er blevet lovet en omfartsvej«.

Sådan kan det lyde, når byrådsmedlemmer drøfter omfartsvejen omkring Tersløse, som med et trylleslag forsvandt - puf...

»Sorø Byråd« spilder ikke borgernes penge på at investere i kommunens udkant. Vedligeholdelse ja, men investering og udvikling er forbeholdt Sorø By og nærmeste opland - i hvert fald når det gælder erhvervsudvikling.

Bo Mouritzen (EL) er i Ugebladet Vestsjælland den 21. oktober i år citeret for følgende udtalelse ved en byrådsdrøftelse:

»uanset hvad der er sket, har borgerne i Tersløse i hvert fald fået den opfattelse, at de var lovet en omfartsvej«.

Altså ikke et løfte, men opfattelsen af et løfte. Og da sproget er vores bedste mulighed til at definere virkeligheden, er det ikke helt ligegyldigt, hvordan vi anvender det. Løfte eller opfattelse?