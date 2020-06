Debat: Omfartsvej er et budgetønske

Omfartsvejen på Katrinelyst foreligger som et budgetønske fra vejafdelingen for at gøre opmærksom på, at der også her ligger en udfordring rent trafikmæssigt. Dette budgetønske har været fremsendt i flere år sammen med andre budgetønsker for investeringer på vej/sti området, og vil blive behandlet i forbindelse med budgetforhandlingerne. Der er derfor ikke tale om noget konkret igangværende projekt - men et budgetønske fra vejafdelingen.