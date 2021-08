Send til din ven. X Artiklen: Debat: Om respekten for vælgerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Om respekten for vælgerne

Sorø - 06. august 2021 kl. 15:50 Af Bo Mouritzen, medlem af Sorø Kommunalbestyrelse for Enhedslisten Kontakt redaktionen

Anne Madsen og Gert Jørgensen er endt i en diskussion om, hvad der er respekt for vælgerne. Diskussionen handler grundlæggende om, om man skal forlade mandatet i Kommunalbestyrelsen, når man melder sig ud af det parti man er valgt for, og om det er mest demokratisk at være opstillet på partiliste eller sideordnet.

Fra Enhedslisten vil vi nøjes med at konstatere hvordan vores egne regler er, og så blande os uden om den opstillingsform andre partier vælger.

Vi opstiller på partiliste, fordi det giver den bedste mulighed for at sammensætte en liste, der sikrer valg til kvinder og mænd, unge som gamle, ligesom det sikrer, at der ikke kommer nogen ind Kommunalbestyrelsen, der ikke kan overskue at sidde der alene.

Yderligere kan det medvirke til at sikre, at de kandidater der er opstillet i områder, hvor vi som parti ikke står stærkt, kan opnå valg til Kommunalbestyrelsen, det er der en risiko for ikke vil ske på en sideordnet liste. Der er i et parti brug for forskellige holdninger og vinkler, når man skal repræsentere hele kommunen.

I Enhedslisten har vi før valget aftalt, at forlader man partiet, så afleverer man samtidigt mandatet. Dette er ikke noget vi som parti reelt kan kræve, og jeg tror faktisk aldrig at det er sket, at et medlem, der har meldt sig ud, også har afleveret mandatet.

I Sorø vil det dog være konsekvensen, hvis vores Kommunalbestyrelsesmedlem melder sig ud, så meget kan jeg garantere.

Vi vil ikke gøre os til moralske dommere over, hvad andre vælger at gøre. Det må være op til den enkelte og til vælgerne. I hvert fald så længe reglerne er som de er.

Men vi kan dog se, at det kan være svært for borgmester Gert Jørgensen at regne sig frem til hvem der bliver valgt på partilisterne. Således påstår han frejdigt i sit læserbrev at "- en Socialdemokrat har i den forgangne periode forladt Socialdemokratiet i Kommunalbestyrelsen for at blive løsgænger. Det pågældende medlem havde faktisk ikke opnået valg til Kommunalbestyrelsen, hvis Socialdemokratiet havde opstillet deres kandidater på en sideordnet liste".

Det er nu ikke helt korrekt. Socialdemokratiet fik 8 mandater Anita Skjoldager Eskildsen og Dan Kiving fik begge 93 personlige stemmer (ifølge KMD). Det vil sige, at valget ville være afgjort ved lodtrækning, altså havde Anita 50 % chance for at blive valgt. Så det kunne lige så godt være hende der fik mandatet. Faktisk kan man argumentere for, at de 1.300 personer der krydsede af ved Liste A, reelt stemte på partilisten og dermed var med til at godkende rækkefølgen af kandidater.

På den måde er det vel fair nok, at det blev Anita der fik mandatet og i hvert fald mindst lige så fair som når det afgøres ved lodtrækning.