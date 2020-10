Send til din ven. X Artiklen: Debat: Om nullermænd - og iltsvind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Om nullermænd - og iltsvind

Sorø - 19. oktober 2020 kl. 12:05 Af Bent Frederiksen, Norgesvej, Finn Pilgaard Beyer, Godthåbsvej, Dianalund Kontakt redaktionen

Intet kommer af sig selv - bortset fra nullermænd og politisk vanetænkning. Og det har vi rigeligt af.

Hvad gør man så, når der er behov for politisk nytænkning? Man vælger naturligvis nye politikere eller vækker dem, man allerede har.

Den nyskabelse, vi stilfærdigt råber højt om, er, at Sorø Byråd bør ændre navn til Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune. Og at den fremover aktivt skal arbejde for at skabe ny og bedre balance i Sorø Kommunes udvikling - herunder erhvervsudvikling og placering af arbejdspladser.

Efter vores opfattelse understøtter det ikke kommunens sammenhængskraft, at »Byrådet« alene satser på Sorø by og nærmeste opland som erhvervsudviklingsområde. Erhvervsudvikling og placering af arbejdspladser er en forudsætning for al samfundsudvikling - centralt og lokalt.

Er der erhvervsudvikling, følger udvikling inden for fx kulturliv, fritidsliv, handelsliv, bosætning og offentlige institutioner, herunder skoler og daginstitutioner. Det er nærmest en naturlov. Er der derimod ingen erhvervsudvikling, dør et samfund langsomt. Udvikling af erhverv og arbejdspladser er så at sige samfundets ilt. Er der iltsvind, dør det - akkurat som vore fjorde og kystområder. Og ingen har glæde af halv- eller heldøde samfund eller lokalsamfund.

At erhvervsudvikling og arbejdspladser er samfundets ilt ved vores borgmester bedre end de fleste. Det er derfor han er fremme i skoene, når det gælder samarbejdet med sine borgmesterkolleger om at få mindst én erhvervsklynge til Region Sjælland. Og det bør han anerkendes for. Det gør vi hermed!

Vores opfordring er, at Sorø Kommune fremover også satser på erhvervsudvikling og fremme af arbejdspladser i den nordlige del af kommunen. Det savner vi.

Pt. er "Sorø Forsyning" placeret i det gamle rådhus i Stenlille. Det er, så vidt vi er orienteret, solgt - rådhuset altså. Det bliver derfor interessant at følge, hvor »Sorø Byråd« beslutter, at »Sorø Forsyning« fremover skal placeres. Vanetænkning eller...

De med glimt i øjet og på skrømt vrisne gamle nisser - Bent og Finn.