Debat: Ønske om en saglig debat

Sorø - 03. marts 2020 kl. 20:56 Af Gert Jørgensen, borgmester

Jeg skal være den første til at beklage, at omfartsvejen ved Tersløse viste sig at blive væsentligt dyrere end forventet og derfor måtte sættes på hold. Jeg forstår til fulde Tersløse-borgernes frustration, og både jeg og mine kolleger i byrådet er optaget af, at der skal findes løsninger, som både fremmer trafiksikkerheden og understøtter udviklingen af Dianalund og Pilegårdstrekanten.

Det gavner imidlertid ikke den saglige debat om løsninger, at Lena Bau i sit læserbrev den 25. februar vælger at fortsætte med at præsentere forkerte tal, når hun skriver om projektet.

Når Lena Bau skriver, at omfartsvejprojektet kan gennemføres for en meromkostning på 5-10 mio. kr., er det ikke korrekt. Tallet 5-10 mio. kr. blev ganske rigtigt omtalt på et meget tidligt tidspunkt i forløbet. Det kvalificerede tal fremgår af det notat, rådgiver efterfølgende udarbejdede. Dette er Lena Bau bekendt med, da hun deltog i tidligere omtalte møde mellem Svante Svanhof, Sorø Kommune og Sorø Kommunes rådgiver.

Med den viden, vi har i dag, og som Lena Bau er bekendt med, ser det ud til, at man ved at udarbejde et alternativt, kraftigt reduceret projekt muligvis ville kunne bringe meromkostningen ned til mellem 10-18 mio. kr. Dette udgør imidlertid stadig en fordyrelse, som der ikke er politisk opbakning til i byrådet.