Send til din ven. X Artiklen: Debat: Nye Borgerlige eller mere af det samme? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Nye Borgerlige eller mere af det samme?

Sorø - 30. juni 2021 kl. 06:17 Af Ole K. Ersgaard, Frederiksberg Have 12, Sorø Kontakt redaktionen

Når Pia Hviids (PH) henholdsvis Niels Aalbæks (NAa) indlæg er læst, burde det være ret klart, hvorfor de er løsgængere.

Ja, med deres tilgang til virkeligheden er der næppe andre end "Løkkes" (kommende?) parti, der vil kunne rumme dem. Og hvorfor mon?

De ved tilsyneladende, at der ikke bliver afholdt et folketingsvalg før "Løkke" har fået sikret sig de fornødne underskrifter, hvilket jo er en forudsætning for hans parti i det hele taget er på stemmesedlen.

De kender tilsyneladende også resultatet af kommunalvalget den 16. november i år - og dermed den efterfølgende konstituering i byrådet for Sorø kommune.

Ret så imponerende.

Men virkeligheden er jo en anden.

For hvorvidt borgmesteren for byrådet i Sorø Kommune kommer til at hedde fx Gert Jørgensen (C), Anne Madsen (A) eller Susanne Borggaard (D) afgøres jo først, når valgresultatet foreligger, ikke sandt?

Men ikke nok med det.

PH/NAa vil også gerne gøre sig selv større - ved at forsøge, at gøre andre mindre - eksempelvis ved at udskamme Nye Borgerliges menneskesyn, men forstår ikke, at deres eget naive menneskesyn har ødelæggende konsekvenser for velfærdssamfundet og dets sammenhængskraft.

Det borgerlige og liberale Danmark har i den grad behov for en revitalisering.

Landspolitisk har der jo ikke været den store forskel på en A-/V-ledet regering siden den 25/1-1993/Nyrup+. Udover retorikken og underholdningsværdien forstås.

Og bedre er det jo ikke blevet af, at DF/LA skuffede fælt i 2015-19. Så logisk nok har det betydet fremkomsten af Nye Borgerlige. Meningsmålinger viser da også en massiv fremgang for partiet på landsplan efter valget i 2019.

Flere og flere erkender således, at Danmark har behov for en ny retning. Alternativet er jo mere af det samme. Det viser de sidste små 30 år ganske tydeligt.

Hvorvidt vælgerne i Sorø Kommune også foretrækker en stærk, dynamisk og positiv indflydelse qua Nye Borgerliges kandidater i Byrådet, og dermed mindre af det som PH og NAa giver udtryk for - konstateres d. 16. nov.

Men valget burde ikke kunne volde de store vanskeligheder.