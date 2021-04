Send til din ven. X Artiklen: Debat: Nu klager vi til Ankestyrelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Nu klager vi til Ankestyrelsen

Sorø - 19. april 2021 kl. 14:00 Af Bo Mouritzen, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten

På det seneste møde i kommunalbestyrelsen udbrød der panik i den borgerlige lejr. Enhedslisten havde formastet sig til at bruge initiativretten til at stille to forslag til behandling i kommunalbestyrelsen. Det ene handlede om en henvendelse til undervisningsministeren om at droppe de nationale test i 2021, og det andet om et partnerskab med foreningen Lev uden vold med det formål at blive dygtigere til at sætte ind overfor vold og social kontrol i familier.

Begge forslag blev afvist af flertallet bestående af C, V og O (13 stemmer), mens et mindretal på 12 stemmer ønskede at behandle forslagene. Desværre viste afstemningerne også, at DF og Venstre har reduceret sig selv til blot at følge borgmesterens pegepind - det er jo deres valg!

Det er unægtelig et demokratisk problem, når borgmesteren søger at begrænse muligheden for, at mindretallet kan bidrage til at udvikle kommunen. Den »vi alene vide-tilgang« er aldrig godt for nogen.

Hvad værre er, er, at det demonstrerer borgmesterens manglende kendskab KL og Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning i Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg, hvor der i punkt »4.3. Initiativret« står, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne har initiativret.

Borgmesteren har på de seneste to kommunalbestyrelsesmøder demonstreret sit manglende kendskab til ledelse af kommunalbestyrelsesmøder ved at afvise forslag eller ved at sende dem i behandling i et udvalg, uden at der har været mulighed for en drøftelse.

Dette er i åbenbar strid med punkt »5.3. Taleret og talerrække«, hvor der står:

»Alle kommunalbestyrelsens medlemmer har taleret. Det betyder, at hvert medlem har ret til at få ordet mindst én gang til hvert dagsordenspunkt. En sag kan ikke sættes til afstemning, før alle medlemmer har haft mulighed for at udtale sig. Medlemmer, der ønsker ordet, skal give tegn til mødelederen, som giver dem ordet i den rækkefølge, de har markeret.«

Det overrasker ikke Enhedslisten, at DF og Konservative har et afslappet forhold til de demokratiske spilleregler, men vi er nok noget forundret over, at dette også gælder for Venstre.

Enhedslisten vil nu sende en klage til Ankestyrelsen. Dette for at sikre, at de eksisterende regler bliver indskærpet for borgmestre, der har svært ved at følge dem.