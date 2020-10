Send til din ven. X Artiklen: Debat: Nu går nisserne for vidt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Nu går nisserne for vidt

Sorø - 01. oktober 2020 kl. 20:26 Af Martin Bengaard, Herrestrupvej 36, Dianalund Kontakt redaktionen

Jeg har boet med min familie i Dianalund gennem 15 år og jeg har, på lige fod med borgerne i resten af Sorø Kommune, kunnet læse flere debatindlæg fra de to gamle »socialdemokratiske nisser« fra Dianalund - Bent og Finn.

På Dianalunds hjemmeside kan man den dag i dag læse præcis de samme indlæg og holdninger - bare tilbage fra valgkampen i 2017. F.eks. titler som »Den kommunale administration skal flyttes tilbage til Dianalund«.

Jeg er ikke i tvivl om, at flere af deres synspunkter fremføres i en god mening - alt var jo som bekendt »bedre i gamle dage«. Men jeg synes, det er usmageligt og direkte usagligt at beskylde og anklage vores borgmester, Gert Jørgensen, for, at deres synspunkter om følgevirkningerne af kommunesammenlægningen tilbage fra 2006 er hans skyld.

Bent Frederiksen var nemlig selv medlem af byrådet/kommunalbestyrelsen fra 2009-2013 i den sammenlagte Sorø Kommune, valgt for Socialdemokratiet. Socialdemokratiet sad dengang tungt på flertallet. En periode hvor der for alvor blev centraliseret.

I 2013 kom der et skifte. De seneste år har vi i den grad oplevet, at vigtige butikker i Dianalund Centret har investeret enorme beløb i nye butiksindretninger, facaderne er blevet fornyet, og der skabes igen nye arbejdspladser i byen.

Samlet set er der de seneste år sket en meget positiv udvikling i Sorø Kommune - også i Dianalund.

Vores borgmester, Gert Jørgensen, har i høj grad bidraget til en positiv udvikling i vores kommune. At beskylde Gert for, at virksomhederne lægger sig omkring Pedersborg, hører ingen steder hjemme. Det er erhvervsvirksomhederne, der selv bestemmer, hvor de ønsker at placere sig - ofte tæt på motorvejen.

Sorø Kommunes økonomi har aldrig været stærkere end nu. Når noget ikke har kunnet realiseres indenfor budgettet, så har modet været der til at sætte initiativet på hold. Det betyder nu, at der i Dianalund kan foretages investeringer på langt over 100 mio. kroner i bl.a. skole, daginstitution, idrætsfaciliteter og bosætning.

Det er ikke kun noget, jeg ser, men en generel opfattelse fra dem, jeg snakker med i byen og kommunen. Jeg er derfor sikker på, at det nuværende flertal vil blive styrket ved næste års kommunalvalg, uanset de gamles nissers usaglige beskyldninger.