Debat: Niveauet er forbavsende lavt

Som tilflytter til Sorø kommune, og altså en af de nye, har jeg gennem nogle år forsøgt at følge med i diverse referater og læserbreve fra politikerne og politiske repræsentanter i Sorø Kommune og undskyld mig, men det er bekymrende læsning. Niveauet er forbavsende lavt og mange påstande bliver tilbagevist med laveste fællesnævner på niveau med, »hvad med dig selv« eller bare »det passer slet ikke« og når der en gang imellem er nogle, der forsøger at nuancere et svar, så ender det stort set altid med nogle angreb på en eller anden, som har haft en fortid i et andet parti, hvor vedkommende sagde et eller andet, som ingen udover skribenten kan følge med i, hvad handler om. Det er ofte Facebook-retorik af værste skuffe, som nogen mener skal i avisen, især fordi der snart er valg, og formentlig fordi de skal finde på noget.

Politikerne i kommunalbestyrelsen i Sorø får løn og så vidt jeg kan se, tjener de samlet set i alt kr. 5.000.000 + nogle diæter og andet, som jeg ikke har styr på. Alt er skattefinansieret af dig og mig og hvad får vi så for pengene? Jeg kan ikke svare på det, men niveauet i debatten er pinlig og hvis niveauet afspejler samarbejdet i kommunalbestyrelsen, som noget tyder på, så får vi ikke det, vi betaler jer for.

Den politiske debat i avisen minder mig om en generalforsamling i en antenneforening, hvor medlemmerne diskuterer, om man fremover skal have DK4 eller Al Jazeera i tv-pakken. Det er altså sådan, debatten fra Sorø kommunalbestyrelse og de politiske partier i Sorø bliver opfattet af både mig og en del andre, jeg kender, og sjovt nok er det heller ikke altid, at de politiske udtalelser matcher moderpartiernes holdninger, fx i forhold til skattetrykket.

I går modtog jeg et nyhedsbrev, hvor Det Konservative Folkeparti igen, ligesom de sidste 40 år, lovede at arbejde for at sænke skatten. Nu er det ikke fordi, jeg er specielt optaget af skatteprocenter, men Det Konservative Folkeparti i Sorø har ikke gjort meget for at ændre skatteprocenten, som de sidste 10 år er ændret med 0,1 procent og i øvrigt er den 9. højeste kommunalskat i Danmark. Til gengæld er der så en hel del andre kommunale omkostninger, der er pålagt borgerne i Sorø Kommune, men det bliver vel ændret i den kommende valgperiode?