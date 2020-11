Send til din ven. X Artiklen: Debat: Nisserne kører den trumpske linje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Nisserne kører den trumpske linje

Sorø - 10. november 2020 kl. 17:41 Af Martin Bengaard Kontakt redaktionen

Debat: Så er vi der igen! De to gamle nisser - Bent og Finn - har atter iført sig deres røde nissedragter med nissehuen godt nede over øjnene.

Nu er "problemet", at det overvejes at flytte Sorø Forsynings medarbejdere, som i dag sidder i det gamle rådhus i Hovedgaden i Stenlille, ind i ledige lokaliteter på Sorø Forsynings rensningsanlæg på St. Ladegårdsvej. Det skulle være ødelæggende for Stenlille. Efterspørgslen på boliger og priserne vil ifølge nisserne falde. Det ender i katastrofe!

Jeg synes desværre, ligesom mange andre, at der tegner sig et nisse-fænomen, som vi hidtil kun har set på den anden side af Atlanten. At nisserne sidder og fabrikerer "Fake News"

Det er nok ikke ret mange af de syv administrative medarbejdere, der rent faktisk bor i Stenlille - og hvis de gør, klarer de nok turen til Sorø. Driftsfolkene sidder heller ikke altid på en kontorplads, og i foråret blev der tilknyttet over 50 nye medarbejdere til gaslageret i Stenlille på den modsatte side af hovedvejen. Det er da glædeligt.

Der har længe været en stor efterspørgsel efter lejeboliger i Stenlille, ligesom salget af huse går forrygende. Der har længe blandt de lokale ildsjæle været arbejdet på at få etableret flere lejeboliger i samarbejde med lokale investorer og borgmesteren. Derfor har Sorø Kommune bl.a. solgt det gamle rådhus i Stenlille til boligformål.

Et forslag til en ny lokalplan vil sikre et blandet boligområde med erhverv og offentlige formål. Hvis kommunen frasælger et kommunalt grundstykke, vil der i de kommende år kunne etableres mellem 30-40 nye leje-boliger i Stenlille. En udvikling, som Stenlille i den grad fortjener, og som er ventet af mange.

Martin Bengaard

Herrestrupvej 36, Dianalund