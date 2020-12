Debat: Nisser skal have mere tålmodighed

Kære Bent og Finn. Nissers vigtigste opgave er jo at drille, jeres læserbrev må jo opfattes at være jeres juledrilleri.

Et krav mod Sorø Kommune på 51 mio. kr. fra SEAS-NVE, om betaling for den udendørs gadebelysning tilbage fra 1998 betød imidlertid, at det var nødvendigt at udskyde omfartsvejen.