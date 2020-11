Debat: Nisser foreslår navneforandring

Hr. Bengaard har sat sig selv på en vanskelig opgave med at afkode nissernes politiske tilhørsforhold. Faktisk er det slet ikke muligt. Nisserne er upolitiske. Politiske nisser er, som nævnt i et tidligere indlæg, ikke nisser, men hønisser, hvilket er noget ganske andet.

Til gengæld er det vigtigt at få afklaret nissekategorierne, her hvor julen nærmer sig.

For nogen kan det være vanskeligt at forstå, hvad nisser mener, fordi de tænker lidt anderledes end hønisser. I hvert fald kræver det evnen til at læse mellem linjerne. Hr. Bengaard (ja, vi bruger efternavn, det er fordi, vi vist ikke har gået i skole sammen) har tilsyneladende forstået nissernes indlæg om Sorø Forsyning meget konkret.