Debat: Nej til privatisering af ældresektoren

Sorø - 26. marts 2021 kl. 16:08 Af Bo Mouritzen, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten i Sorø Kontakt redaktionen

I forbindelse med udstykningen af Rørstensgården på Frederiksberg og Pilegårdstre-kanten i Dianalund har der sneget et politisk skifte ind. I lokalplanerne indføres private plejehjem.

Enhedslisten ønsker ikke en privatisering af ældresektoren og ser friplejehjem som et skridt ad den vej. Det er en meget vidtrækkende ideologisk konsekvens af et grundsalg!

Problemet med privatiseringen er, at det skaber usikkerhed om fremtidens tilbud, for de private vil gerne være der til fest, men det er kommunen der skal tage over, når profitten ikke er stor nok. De private er kun interesseret i at lægge sig i attraktive områder og bliver lukket, når der ikke er tilstrækkelig økonomisk gevinst.

Det så vi senest den 28. september 2020, hvor friplejehjemmet Munke Mose i Odense gik konkurs. Det efterlader en forfærdelig situation for de ældre, der kan blive nødt til at flytte og skifte personaler, og selvfølgeligt for de medarbejdere der bliver afskediget.

Konkursen rammer de ældre, og som altid må kommunens ansatte tage over. Lad os droppe idéen om, at velfærd er noget, der skal laves forretning og profit på.

Vi har jo igen og igen set, at når private velfærdskoncerner krakker, er det samfundet, der må samle stumperne op på skatteydernes regning. Alene på hjemmeplejeområdet, har der været over 50 konkurser som konsekvens af, at kommuner spekulerer i at lade private tage sig af ældreplejen for at spare penge.

Det er helt afgørende, at der er tryghed i de borgernære opgaver som pleje og praktisk hjælp. Det er steder, hvor borgeren er afhængig af hjælpen og skal kunne stole på, at den også er der i morgen. Derfor skal det være en offentlig opgave.

Plejehjem skal ikke drives og effektiviseres som en industrivirksomhed. Det handler ikke bare om at gøre det så effektivt som muligt, det handler om at gøre det godt. Det kræver tid, også til ting, der ikke kan måles, vejes og effektiviseres. Når private driver velfærd, skal de have et afkast, og det betyder en ekstra udgift for skatteyderne. Penge, der kunne have været brugt på mere velfærd til borgerne, ender i ejernes lommer.

Vi har set folk, der er blevet millionærer på omsorgssvigtede børn, på handikappede eller på bo-steder og blandt andre udsatte grupper. Velfærdskoncernernes forretningskoncept er enkelt: Man tager skatteydernes penge, forringer servicens kvalitet og medarbejdernes vilkår. Det giver en gevinst til ejerne.

Erfaringerne med privatisering af ældreplejen er dårlige. Vi skal ikke gentage Sveriges fejl, hvor det i meget høj grad er kapitalfonde, der leverer privatiseret velfærd. Sverige burde være et verdens stærkeste velfærdslande. Her har konsekvensen under Coronakrisen været, at de har en plejesektor, hvor både beboere og personale behandles som skidt.

(forkortet af red.)