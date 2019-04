I institutionen Kromgården var der hængt en flyer op i de enkelte børns garderobe. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Nej til politisk agitation Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Nej til politisk agitation

Sorø - 16. april 2019 kl. 17:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SF i Sorø er bekymret for, om jeg som borgmester skulle have et demokratisk underskud. Jeg kan berolige SF med, at det har jeg ikke. Men jeg har en holdning til, at politisk agitation - uanset formen eller om det er kommunal- eller landspolitik - ikke hører hjemme i Sorø Kommunes daginstitutioner.

SF har stillet et politisk beslutningsforslag i Folketinget om minimumsnormeringer, som ikke blev vedtaget. Demonstrationerne rundt om i Danmark handlede bl.a. om dette politiske budskab - og det er helt fint. Alle borgere i Danmark kan ytre sig og demonstrere for alt det, de vil og ønsker efter at have indhentet de nødvendige myndighedstilladelser.

Jeg deler synspunktet om, at der til tider godt kunne være flere voksne på nogle af stuerne med henblik på at sikre børnene endnu bedre og trygge rammer. Men det er mit generelle indtryk, at børnene ikke mistrives i vores dagtilbud, som en gruppe af forældre påstår.

Jeg har bakket kommunens kommunaldirektør op i hans beslutning om at sikre kommunens medarbejdere gode arbejdsvilkår inden for de rammer, der er til rådighed. Der kunne jo være forældre, som har en anden holdning til, hvordan ressourcerne bliver fordelt i vores dagtilbud - herunder hvor meget tid der bør anvendes på kerneopgaven etc. Prioriteringerne af de rammer daginstitutionerne har drøftes løbende med forældre- og områdebestyrelserne.

SF mener, at jeg i fællesskab med kommunaldirektøren begrænser borgernes ytringsfrihed ved at lade løbesedler fjerne fra opslagstavler i daginstitutionerne. Men igen er det vigtigt at forholde sig til fakta. Det var ikke kun på en opslagstavle, der var hængt løbesedler op. I Krongården, hvor mine børnebørn går, var der tilsyneladende placeret opfordringer til deltagelse i demonstrationen for minimumsnormeringer i de enkelte børns garderober.

Børn og forældre skal ikke pånødes valgplakater og anden politisk agitation i kommunens daginstitutioner. Det er børnenes og vores gode personales rum.

Skulle økonomi- og indenrigsministeren mene, at vi har gjort noget forkert, så retter vi naturligvis ind.

Gert Jørgensen

Borgmester