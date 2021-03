Debat: Nej til omfartsvej

Af Susanne Borggaard, spidskandidat for Nye Borgerlige i Sorø

Nye Borgerlige Sorø ønsker ikke at bruge 52 mio. kr. til en omfartsvej ved Tersløse. Der findes andre og bedre måder at trafikregulere på.

Vejen fra Stenlille til Sorø er også et trafikalt mareridt. Sorø Kommune kunne undersøge mulighederne for et økonomisk samarbejde med Vejdirektoratet om denne vejstrækning.