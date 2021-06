Send til din ven. X Artiklen: Debat: Nej til kemisk bekæmpelse af pileurt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Nej til kemisk bekæmpelse af pileurt

Sorø - 17. juni 2021 kl. 11:20 Af Niels Hilker, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Sorø Kontakt redaktionen

Vores rene drikkevand er truet. Flere og flere målinger viser, at der er rester af sprøjtegift i dele af Sorøs drikkevandsboringer. Grundvandet skal beskyttes.

Der er behov for et stop for brug af sprøjtegifte på alle offentlige arealer, på arealer hvor grundvandet pumpes op (mere end de nuværende 25 m), og på de arealer, hvor vi ved vores dyrebare grundvand bliver dannet, de såkaldte indvindingsoplande.

På den baggrund virker det forbløffende, grænsende til uansvarligt, at Sorø Kommune er på vej med en blanko godkendelse af kemisk (brug af sprøjtegift) bekæmpelse af japansk pileurt på egne arealer.

Sorø Kommune risikerer at blive den dårlige rollemodel. Hvis kommunen gør det, så gør vi det også.

Der findes andre metoder til at bekæmpe japansk pileurt, som på kort sigt måske er lidt dyrere, men som til gengæld ikke udgør en risiko for vores rene drikkevand. Erfaringerne viser, at opgaven under alle omstændigheder vil tage år, med opgravning og skygning (f.eks. afdækning med sort plast), som det mest effektive.

DN Sorø håber meget, at Sorø Kommune besinder sig og undlader at bruge kemisk bekæmpelse, så en kortsigtet økonomisk gevinst, ikke vil være med til at forstærke truslen mod grundvandet. For selvfølgelig skal vores efterkommere også have glæde af rent drikkevand, direkte fra Sorøs undergrund.