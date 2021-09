Debat: Naturen skal prioriteres

I Sorø Kommune har partierne i varierende grad fokus på, at vi har behov for vildere natur. På Sorø Kommunes hjemmeside kan man under afsnittet "Ny i Sorø Kommune" læse følgende: Vi har det hele her i Sorø - smuk natur med skov, marker og søer lige uden for døren".

Smukt er det derimod ikke, at Sorø Kommune kommer ind på en 41. plads med 24 point ud af 100 mulige i Naturkapitalindekset for 2020.

Naturen er presset overalt bl.a. af mangel på plads, fragmentering, manglende pleje og for mange næringsstoffer. Og med en 41. plads må det være på tide at Sorø Kommune øger ambitionen og for alvor prioriterer at arbejde for at forbedre naturværdierne og øge biodiversiteten. Ikke mindst i skovene, som huser kommunens ansvarsart, hasselmusen.