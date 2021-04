Debat: Nærdemokratiet skal tilbage

Og det er da ok. For det synliggør hvor vigtigt det er at tjekke, hvor kandidaterne til kommunevalget bor. Ja, Løkkes kommunalreform har hverken fremmet nærdemokrati eller sammenhængskraft.

Det er da også mærkeligt at jeg, der bor syd for motorvejen, skal have indflydelse på udviklingen nord for motorvejen.