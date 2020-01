Send til din ven. X Artiklen: Debat: Mon De tør det Aalbæk Jensen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Mon De tør det Aalbæk Jensen?

Sorø - 07. januar 2020 kl. 20:45 Af Vibeke Beltoft, Gartnerivej 10, Sorø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I anledning af de mange indlæg i avisen om boldbanen på Frederiksberg, har jeg lyst til at komme med følgende bemærkninger:

Ved enhver udvikling afvikler man noget andet, i dette tilfælde et dejligt rekreativt område mellem et ældre boligområde og Sorø Sønderskov.

Bebyggelse med huse op til fire etager vil efter min mening være en stor misforståelse og ødelægge områdets karakter.

Og så synes jeg at hr. Niels Aalbæk Jensens bemærkninger om den nuværende brug af arealet er noget nedladende. "Sorø mangler eksklusive lejligheder til det ældre publikum, der har penge", siger han. At ældre velbeslåede flytter fra byen, er det noget han ved?

På Banevej er der lige opført en bebyggelse, hvor en del ældre er flyttet ind. Ifølge lokalplanen for dette område var det muligt at bygge op til 30 boliger. Et andet område tæt på er området, hvor den gamle stolefabrik lå. Hver gang jeg kører forbi ærgrer det mig, at arealet ligger hen.

Fabriksbygningerne blev revet ned midt i 0-erne, så arealet har henligget en del år. Ejerne er et firma, der ligger i Jylland.

Jeg vil foreslå hr. Niels Aalbæk Jensen, at han bruger noget af sin energi og indflydelse på at bearbejde byrådet og ejerne, så området kan blive bebygget. Her kan man nemlig bygge i højden. Og der vil sikkert også være kik til Sorø Sø, og bygningerne kommer til at ligge i gåafstand til stationen, SuperBrugsen og Netto. Ja, der er mange fordele ved at bygge på dette areal.

Sorø Kommune har i 2006 udarbejdet lokalplan for området: Lokalplan 103, juni 2006, bolig- og centerområde ved Feldskovvej/Banevej. Inden for området kan der opføres fem bygninger som fritliggende punkthuse i op til fem etager og en totalhøjde på maks. 15 meter.

Lokalplanen bestemmer blandt andet, at den øverste etage skal udformes som tilbagetrukket penthouse-etage. I lokalplanen står der også, at man i henhold til planloven kan foretaget ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan.

Jeg finder ikke, det er rimeligt, at en privat ejer/selskab kan blokere for byudvikling på området, hvor den gamle stolefabrik lå.

Jeg vil opfordre hr. Niels Aalbæk Jensen til at påvirke ejerne og byrådet, således at dette område, der ligger trafikalt meget centralt, kan blive bebygget. Muligheden for at gribe ind er der. Tør De det?