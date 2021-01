Debat: Mere fakta - Bo Mouritzen

Det er meget sørgeligt, at Bo Mouritzen fra Enhedslisten fortsætter med sine påstande og formodninger, som ikke er i overensstemmelse med fakta.

Nu skriver han, at borgerne og Enhedslisten har fået at vide, at prisen på Omfartsvejen vil blive op imod dobbelt så dyr som projekteret, og han og det øvrige byråd ikke har modtaget beregninger fra kommunens rådgiver, som begrunder, hvorfor Omfartsvejen blev sat på hold.