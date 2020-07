Debat: Mens vi venter på grøn omstilling

Det var budskabet fra borgmesteren, da jeg på Sorø Byråds møde i juni på DN Sorøs vegne stillede spørgsmål til hans ½ år gamle tilsagn om, at kommende sagsfremstillinger skal redegøre for forslagets påvirkning af kommunens CO2 udledning.

Men ikke alle venter. Samme aften vedtog Københavns Borgerrepræsentation, at der skal udarbejdes en model for, hvordan kommunen kan bruge »Doughnut-modellen«, som overordnet styringsredskab.

Modellen er udarbejdet af en britisk økonom og beskriver en økonomi i to cirkler. Indadtil de grundlæggende niveauer for velfærd og udadtil klodens grænser for, hvad det økologiske system kan tåle i form af ressourceforbrug, miljøforurening og klimabelastning. Rummet mellem de to cirkler definerer et bæredygtigt og socialt retfærdigt råderum.