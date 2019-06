Debat: Massakre på Rørstensgården

Hvis de skulle fældes, så kunne det være sket i vinter. Måske var det en idé i kommende lokalplaner ikke at fælde det hele, men lade kommende ejere være medbestemmende. Et nyt hus på en tom grund er da lidt trist at se på, og nyplantede træer bliver ikke høje lige med det samme.

Det er godt, at Sorø Kommune arbejder på at bevare og udbedre digerne i området. Men det kunne vel godt ske uden at fælde træerne, og de bevaringsværdige diger må man jo alligevel ikke slette.

Sorø Kommune fortæller, at den er en grøn og bæredygtig kommune egnet for børnefamilier. Sådan som man fra det politiske Udvalget for Teknik og Miljø behandler naturen, kan jeg have min tvivl. Er det natur og miljø, der står højest for udvalget - eller er det erhverv og penge? Det vil jeg meget gerne have et svar på af formanden for teknik- og miljøudvalget Jens Nygård. Jeg synes, naturen har lidt en krank skæbne de sidste to valgperioder.