Send til din ven. X Artiklen: Debat: Mareridt for de bløde trafikanter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Mareridt for de bløde trafikanter

Sorø - 16. september 2019 kl. 20:29 Af Preben Labo, St. Ladegårssvej 6, Sorø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

38 beboere ved og omkring St. Ladegårdsvej ønsker at få nedsat hastigheden fra 80 til 60 km/t på et 1,2 km vejstykke. Beboernes utryghed ved at færdes langs vejen med den øgede trafik og høje hastighed på det smalle vejstykke, er med årene øget betydeligt.

Sorø Kommunes vejingeniør, Petur Holm (PH), udtaler til avisen, at man (han) ikke kan imødekomme opfordringer fra "Sådanne ad hoc utryghedsundersøgelser, som bygger på tilfældige brugere".

Det er ikke hastighedsovertrædelser eller ulykker, der - som også politiet har registreret - er problemet for beboerne, men utrygheden ved den høje hastighed på 80 km/t på et smalt vejstykke.

PH fremfører, at St. Ladegårdsvej end ikke optræder i kommunens trafiksikkerhedsplan (Forkert: St. Ladegårdsvej er nævnt i trafiksikkerhedsplanen på side 35).

Petur Holm mener også, at der er andre vejstrækninger i kommunen, der er mere belastede af trafikmængde og høj hastighed. Kan jeg få at vide hvilke og om der er taget initiativ til at finde løsninger på problemerne for de pågældende beboere?

Jeg ved selvfølgelig godt, at ændringer i en kommunes trafikplaner der involverer økonomi, tager tid.Men økonomien kan man helt se bort fra i St. Ladegårds tilfælde, da de 38 beboere blot ønsker en hastighedsnedsættelse ved hjælp af skiltning.

Et af argumenterne mod en nedsættelse af hastigheden, er kommunens eller vejingeniørens ønske om fremkommelighed for de 5.000 bilister, der dagligt gennemkører St. Ladegårdsvej.

Helt ærligt - en bilist taber 20 sekunder ved en nedsat hastighed fra 80 til 60 km/t på 1,2 km. Hvad har det med trafik-fremkommelighed at gøre?

Det pågældende vejstykke er 6 meter bredt (afstanden målt mellem kørebane-afmærkningen udfor nr. 6) og da bredden på to lastvognstog er 5,40 meter med 30 cm afstand, når de passerer hinanden, er der kun 30 cm (der er ingen cykkelsti) for cyklende, gående, ridende og andre bløde trafikanter, der rammes af et voldsomt luft- og lydtryk på op mod 100 Db som de 80 km/t genererer. Yderligere forstærkes lyd- og lufttryk, ved at det tilbagekastes af den tæt på liggende skov.

Særligt farlige trafikale problemer opstår i sensommer- og efterårsmånederne, når den hurtigkørende trafik sammenblandes med langsomtkørende mejetærskere, traktorer o.l.

Til slut en høflig anmodning om at få repareret de huller, der for et par måneder siden opstod efter et uheld med en varevogn midt på vejstykket mellem udkørslen fra Broby Overdrev og rundkørslen Knudstrupvej/Næstvedvej. Der blev kort tid efter uheldet opsat advarselsskilte, men skiltene og hullerne i vejen er der stadig! Det er ikke med til at øge trafiksikkerheden, at bilisterne pr. instinkt prøver at undgå dækskader ved at vige udenom, da der er dybe grøfter på begge sider af vejen. (forkortet af red.)