Debat: Mad på plejecentre

Lars Schmidt, det svar, som du giver Britta Pedersen vedr. klage over maden på plejecentrene, vidner jo om, at du ikke har meget indsigt i tingene.

Lidt grønt på tarteletterne ville jo virke mere appetitligt. Du svarer, at I laver mad til ca. 220 borgere hver dag. Det kan godt falde i alles smag, hvis I ville ansætte en kok til at lave maden. Sådan en person har også bedre viden om, hvordan man skærer kødet ud og laver mad til mange personer.

Britta Pedersen efterlyser et regnskab over maden. Hvorfor vil du ikke offentliggøre dette? Er det fordi, der ryger ekstra penge i kommunekassen af det, der bliver betalt for maden? Ellers vil jeg bede om regnskabet på anden måde, da jeg selv har en mor, som også betaler for maden.