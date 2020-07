Debat: Måske en stormoské

Så blev spændingen udløst, Dansk Folkeparti havde "breaket" denne sommers store forsøg på at skabe en debat om en mulig stormoské i Sorø. Det overraskede mig ikke, at det er et forslag, der handler om muslimers ret til at dyrke deres religion, slet ikke. Det, der virkelig overrasker mig, er, at vi skal frygte for at moskéen skal placeres i Sorø. Er der nogen, der nogen sinde har nævnt, at de vil lave en moské i Sorø?