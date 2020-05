Send til din ven. X Artiklen: Debat: Måske en ide at høre borgerne? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Måske en ide at høre borgerne?

Sorø - 03. maj 2020 kl. 20:26 Af Dan Kiving, Hjerneskadeforeningen Vestsjælland, Elmelunden 21, Sorø. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sag nr 243 på Social og Sundhedsudvalgets dagsorden onsdag den 4. maj har overskriften "Orientering om vederlagsfri fysioterapi og status på tiltag for at dæmme op for udgiftsudviklingen".

Det er spændende at følge denne sag, hvor der tales om at "dæmme op" for udgiftsudviklingen indenfor den vederlagsfri fysioterapibehandling.

Der er tale om en lovbefalet og uundværlig behandling af børn, unge, voksne og ældre borgere med fysiske problematikker samt borgere i alle aldre med et handicap. En behandling, som egen læge visiterer borgerne til.

Der er ikke nogen, der ifølge sagsfremstillingen vil blive hørt efter sagen vil blive behandlet som en orienteringssag i udvalget på onsdag. Det skyldes måske, at man i forvaltningen og udvalget først vil finde måder "at dæmme op på", før man ønsker at høre erfaringer, reaktioner og kommentarer fra de berørte borgergrupper og deres interesseorganisationer?

Men jeg tænker på, om ikke udvalget vil blive klædt bedre på til at tage stilling til embedsværkets videre forslag om en "opdæmningsstrategi": hvis netop de mange borgere blev hørt i starten af processen. De borgere, hvis sundhed, helbred, genoptræning og hverdagsliv er helt og holdent afhængige af, at de får de ugentlige vederlagsfri fysioterapibehandlinger.

Måske kan man fra politisk hold finde måder at "dæmme op" for øgede udgifter på dette så vigtige kerneområde, men politikerne skal huske på, at den vederlagsfri fysioterapibehandling for mange er den eneste måde at kunne leve en tålelig tilværelse på.

Uden behandlingen vil kroppens led og muskler gå i stå, hverdagen vil blive uudholdelig smertefuld og for rigtig mange mennesker er besøgene hos fysioterapeuten den eneste farbare vej til en tålelig og værdig tilværelse.

I sagsfremstillingen i dagsordenen står der under"Kobling til FN's Verdensmål og Vision 2022" følgende: "Understøtter tema 1 omkring det gode hverdagsliv i Vision 2022 og verdensmål 3, sundhed og trivsel".

Helt personligt mener jeg ikke, at der skal "dæmmes op". Tværtimod skal egen læge og patienterne i tæt samarbejde og uden politisk pres kunne bruge den fysioterapeutiske behandling som det vigtige redskab i "sundhedsværktøjskassen", den er.

Jeg mener, at det vil være forkert gennem politisk påvirkning fra Sorø Kommunes Social og Sundhedsudvalg at sætte økonomi over sundhed og helbred.