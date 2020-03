Send til din ven. X Artiklen: Debat: Målret pengene til vuggestuerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Målret pengene til vuggestuerne

Sorø - 11. marts 2020 kl. 21:04 Af Anne Madsen, byrådsmedlem og grupeformand for Socialdemokratiet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Sorø Kommune har vi fået 2,4 millioner kroner fra regeringen til forbedring af normeringerne i vores daginstitutioner.

Socialdemokratiet ønsker, at de penge bruges målrettet til bedre normering i vuggestuerne og vi ønsker, at de går til pædagogisk uddannet personale.

Det gør vi, fordi vi véd, at de første 1000 dage i et barns liv har afgørende betydning for barnets senere trivsel, opvækst og læring. Vi véd, at tryg tilknytning og tætte relationer er livsvigtige for små børn.

Vores velfærdssamfund er baseret på, at de fleste mødre og fædre går på arbejde. Det er derfor et fælles ansvar at tage vare på børnene i daginstitutionerne, medens mor og/eller far er på arbejde. Af alle de grunde jeg lige har nævnt - tilknytning, relation, trivsel og læring, er det så hamrende vigtigt, at der rent faktisk er kompetente voksne i et antal, der sikrer, at børnene bliver set, hørt og holdt om, når de er i vuggestue og børnehave.

De konservative, Venstre, Radikale og Dansk Folkeparti i Sorø Kommune valgte ved deres sidste budgetforlig, at de ikke ville afsætte penge til bedre normeringer i vores daginstitutioner.

De ville afvente regeringens udspil, sagde de, og krydsede fingre for, at penge til flere pædagoger og pædagogmedhjælpere ville flyde fra Christiansborg og ud i kommunerne.

Men børn vokser altså op uden at afvente regeringens udspil og 2025-planer, og vi foreslog at afsætte knap 9,5 millioner kroner over fire år til bedre normeringer. Det borgerlige flertal vendte tommelfingeren ned.

Derfor har vi nu kun 2,4 millioner kroner at gøre godt med, men i første omgang er lidt trods alt bedre end ingenting, så - tak til regeringen og lad os så for søren stå op for de mindste børn og målrette pengene til vuggestuerne.