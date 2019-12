Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lyt til Dianalund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lyt til Dianalund

Sorø - 13. december 2019 kl. 12:47 Af Annette Raaschou van der Star, byrådsmedlem, Socialdemokratiet

"Det ser ud til at Troldehaven flytter ind", skriver skolebestyrelsen på Holbergskolen i Dianalund i referatet fra deres møde den 29. oktober.

De fortsætter: "bestyrelsen er meget bekymret for den kommende proces, hvor bestyrelsen overhovedet ikke føler sig hørt".

Skolebestyrelsen skriver også: "Der er stor bekymring for, at vores Flexklasse må lukkes på grund af pladsmangel, og man kan ikke umiddelbart se en løsning. Det kommer til at blive en meget dyr løsning, der forventeligt skal dækkes af Holbergsskolens almenbudget. Bestyrelsen er meget uforstående overfor, hvorfor politikerne har valgt en løsning, der kommer til at koste mange penge, når eleverne fra Flexklasserne skal visiteres til andre tilbud".

»Der udtrykkes bekymring for, om politikerne overhovedet ved, hvad de har sagt ja til i forbindelse med, at Troldehaven skal flyttes ind på Holbergskolen"

Når jeg som socialdemokratisk byrådspolitiker og borger i Dianalund læser det, bliver jeg kun endnu stærkere overbevist om, at vi skal have en totalrenovering af Holbergskolen OG en nybygning af Troldehaven.

Flexklasserne på Holbergskolen er et tilbud til børn, der skal bruge ro, plads og særlig tæt voksenkontakt for at kunne lære. Flexklasserne er et velfungerende tilbud, hvor børnene kan blive på deres lokale skole. Det er en succes for både børn og skole.

Hvis de ikke kan blive på Holbergskolen, skal skolen selv betale udgiften til et andet tilbud. De penge kan kun tages et sted fra - almenundervisningen. Vi risikerer således både at ramme børnene i Flexklasserne, og at der skæres på almenundervisningen for alle de andre børn på skolen.

Så kære byrådskollegaer fra de Konservative, Venstre, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti - LYT for søren da. Omfartsvejen er sat på hold. Vi kan finansiere en totalrenovering af Holbergskolen og en nybygning af Troldehaven. Det kan da ikke passe, at jeres bedste argument for ikke at gøre det er, at I har besluttet noget andet?