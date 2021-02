Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lokalsamfundssind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lokalsamfundssind

Sorø - 28. februar 2021 kl. 15:13 Af Bent Frederiksen og Finn Pilgaard Beyer, Dianalund Kontakt redaktionen

Genåbning, forår, fællesskab, udeliv, skole, arbejde, sport, kultur, fritid etc. Efterhånden som foråret og vaccinationerne vinder frem, vil vi langsomt få livet tilbage - håber vi da. For der er stadig betydelig usikkerhed på grund af den lumske virus...

Trods usikkerheden ved vi, at vores lokale handlende har haft det vanskeligt under nedlukningen. Så vanskeligt, at nogle måske ikke åbner igen.

Og for dem, der åbner, er det for manges vedkommende med et stort hul i kassen - for nogle så stort, at det vil tage år at få styr på økonomien igen.

Anderledes er det med nethandlen. Den har haft gyldne tider. Vi har for så vidt ikke noget imod nethandel. Heller ikke selvom vi er smerteligt bevidste om, at kun få nethandelsplatforme er lokale.

Læg dertil nethandlens konsekvenser for vores byer. Med lave omkostninger udkonkurrerer den nemt de fysiske og mere omkostningstunge butikker.

Der foregår så at sige en overlevelseskamp, som nethandlen vinder, hvis ikke vi som lokalsamfundsborgere beslutter, at sådan skal det ikke være. Lave priser for den enkelte kan have en høj pris for fællesskabet - for lokalsamfundet.

I Dianalund er det efter vores opfattelse i høj grad handelslivet og de fysiske butikker, der holder gang i byen og folkelivet.

Vi håber derfor, at alle "vores" butikker åbner i takt med samfundet. Men vi ved det ikke.

Til gengæld ved vi, at borgerne i Dianalund normalt er trofaste med hensyn til at handle lokalt.

Og ligesom vi kan vise samfundssind, kan vi også vise lokalsamfundssind. Det gør vi bl.a. ved at handle lokalt.