Send til din ven. X Artiklen: Debat: Livsduelige børn lærer bedst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Livsduelige børn lærer bedst

Sorø - 21. januar 2021 kl. 16:06 Af Mona Kelder Bouidar, byrådskandidat for Socialdemokratiet Kontakt redaktionen

Jeg vil gerne stå på mål for en stærk folkeskole og SFO. Mit hjerte banker for folkeskolen. Folkeskolen er alles skole og skal være et rart sted at være - god læring forudsætter trivsel. Fritidstilbuddene er vigtige. Her er der tid til leg, fordybelse og at dyrke det sociale fællesskab.

For alle børn er både skole og fritid vigtig, og for nogle er det et afgørende pusterum. Rammerne omkring skole og fritid skal være i orden - det er i disse rammer, at vi gør børnene livsduelige.

Det vil jeg være med til at arbejde aktivt for.

Jeg har igennem de sidste mange år beskæftiget mig med børn og unge mennesker igennem mit job som folkeskolelærer i hhv. Dianalund og Stenlille.

De seneste to år har jeg arbejdet som uddannelsesvejleder i Slagelse Kommune. Desuden har jeg de sidste fire-et-halvt år siddet i skolebestyrelsen på Frederiksberg Skole, hvor mine tre børn går.

Jeg mener, at det er både givtigt og lærerigt at være tæt på mine børns hverdag, og det formår jeg at være igennem skolebestyrelsesarbejdet. I dette arbejde befinder man sig i maskinrummet og er med til at styre og præge den retning, skolen bevæger sig.

Når jeg stiller op til kommunalvalget til efteråret er en af mine mærkesager den gode folkeskole. Den vil jeg kæmpe for. Skolen skal være et trygt sted at være og et godt sted at lære.

For mig er det vigtigt, at alle børn trives og er læringsparate, og for at sikre det skal vi i kommunen have et tilbud om tidlig indsats, hvor det er påkrævet. Samtlige 10 år, eleverne bruger i skolen, er vigtige i både dannelsen og uddannelsen af den enkelte.

Vi skal oppe os for at gøre skoletiden til den allerbedste version, den kan blive. Det vil jeg gerne bidrage til, hvis jeg bliver valgt til KV21.