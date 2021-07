Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lav gågade ved Torvet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lav gågade ved Torvet

Sorø - 19. juli 2021 kl. 17:11 Af Susanne Jørgensen, Frederiksbergvej 9, Sorø Kontakt redaktionen

Åbent brev til Sorø Kommunalbestyrelse:

Det er som bekendt valgår, og i den forbindelse vil jeg gerne høre mere om planerne for Torvet i Sorø.

Jeg har læst, at der er nedsat en projektgruppe for "Forskønnelse af Sorø Midtby", som har holdt møde med repræsentanter fra diverse institutioner i Sorø.

Formålet er angiveligt at sikre, at bymidten vil være et attraktivt område, både for lokale og for turister.

Der er ikke kommet noget frem om resultatet af mødet - udover, at der foreløbig er afsat 1 million kroner til forskønnelse, hvoraf halvdelen allerede er afsat til udskiftning af gadelamper og vejtræer.

Da man har valgt ikke at spørge almindelige borgere, bliver jeg nødt til at komme med min mening som et debatindlæg.

Jeg foreslår, at der laves gågade på det stykke af Storgade, der ligger foran Fam.Ægirs ølbar og restaurant Valencia. Det kan gøres meget simpelt ved at sætte "Indkørsel forbudt"-skilte i begge ender af vejstykket.

Herved spærres der heller ikke for eventuelle udrykningskøretøjer, som borgmester Gert Jørgensen over for mig har angivet som et argument imod permanent lukning af vejstykket.

De to restauranter har sat borde udenfor, men det er ærligt talt ikke så charmerende, når trafikken kører forbi lige foran.

Sorø Handel og Service og Sorø LoppeTorv har gjort et stor arbejde for at skabe liv på Torvet her i sommer.

Tak for det!

Dog blev jeg meget overrasket over at høre fra Sorø LoppeTorv, at Sorø Handel og Service skal betale leje til kommunen for at bruge Torvet? Det giver jo ingen mening.

Hvis kommunen gerne vil gøre bymidten til et attraktivt område for lokale og for turister, hvorfor i alverden spænder man så ben for initiativet på denne måde?

Det er muligt, at et arrangement på Torvet giver lidt mere skrald, og dermed en ekstra tømning af affaldsbeholderne, men det kan passende være kommunens bidrag til anerkendelse af det store frivillige arbejde, de erhvervsdrivende lægger i byen.

Mens vi venter på, at projektgruppen for "Forskønnelse af Sorø Midtby" afslører, hvad de har af spændende projekter for Torvets fremtid, så har jeg en billig idé til lidt ekstra liv på Torvet i sommer:

Kommunen smider et læs strandsand i en bunke på Torvet, sætter nogle liggestole og spande og skovle til fri afbenyttelse, så der er et sted, børnene kan hygge sig, mens de voksne får en drink eller en pølse.

Jeg glæder mig til at høre, hvad kandidaterne til kommunalbestyrelsen har af forslag til liv i Sorø Midtby.