Debat: Lad os tage fat om de virkelige problemer

Sorø - 17. august 2020 kl. 16:30 Af Linda Nielsen, byrådsmedlem (SF) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lars Damgaard og Lars Schmidt, Dansk Folkeparti, har valgt at skrive i avisen om deres fantasifulde tankespind; om at der kunne komme en stormoske i Sorø.

Et tankespind uden et sandkorn af virkelighed i sig. Det må de selvfølgelig gerne, ligesom det er op til SF, om vi vil gå ind i en debat om deres tankespind. Det vil vi nu engang ikke.

Det er ikke fordi SF ikke vil debattere og tage beslutninger. Det vil vi gerne, men lad os holde os til de virkelige politiske udfordringer og opgaver.

Lad mig nævne nogle af de udfordringer, der står og banker på byrådets dør.

Jeg er overbevist om, at vi indenfor det næste halve år kommer til at skulle forholde os til, om vi vil lægge fremtidens ældrepleje i Sorø Kommune over i hænderne på private plejehjem ejet og drevet af internationale kapitalfonde. Lad os tage en debat om, det er det, byrådet vil?

Der er flere andre brændende platforme.

Vi står overfor store klimaproblemer, der råber på behovet for løsninger. Vi mangler stadig en klimahandlingsplan, som et blåt flertal i byrådet, på trods af flere opfordringer, har udsat igen og igen. Hvorfor er det, at vi ikke kan komme til handling på klimaområdet?

Der er den store stigning i ledighed, efter corona har forandret vores samfund. Hvad vil vi gøre for at støtte de ledige i at kunne komme tilbage i job?

Der er de nedslidte skolebygninger og en presset hverdag for børnene i skoler og institutioner. Hvad vil vi gøre for at børnene får en bedre start på livet?

Jeg vil opfordre Lars Damgaard og Lars Schmidt til, at komme ud af tankespindet og i stedet tage fat på de reelle udfordringer, vi står med.