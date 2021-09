Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lad os tænke nyt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lad os tænke nyt

Af Sascha Fich spidskandidat for De Radikale

Sorø - 30. september 2021

Den grønne omstilling går fortvivlende langsomt - også i Danmark. Samtidig er den globale opvarmning ved at komme helt ud af kontrol.

Heldigvis får flere og flere øjnene op for den grønne dagsorden, og når jeg taler med beboere i Sorø kommune, er det tydeligt, at kravet til grøn handling vokser uge for uge, dag for dag.

Folketingsvalget i 2019 var et klimavalg. Det tror jeg også, at kommunalvalget i november bliver.

Radikale Venstre er på vej med en klar plan for, hvordan Danmark skal blive CO2-neutralt allerede i 2040. Det er en opgave, der kræver en fælles indsats, og her skal kommunerne også på banen.

Derfor er jeg glad for, at mit parti på Christiansborg for et par uger siden lancerede idéen om et kommunalt klimapartnerskab. Jeg håber idéen realiseres, og jeg forventer, at vi i Sorø kommune ikke blot kommer på banen. Jeg forventer, at vi går foran.

Vi skal vise, hvordan man på kommunalt niveau kan flytte landet i den rigtige retning.

De danske kommuner køber hvert år ind for omkring 100 mia. kr. Kommunerne er en økonomisk supertanker, og potentialet er enormt. Hvert år køber Sorø kommune ind for over 550 mio. kr. De penge bør bruges langt grønnere end i dag.