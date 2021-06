Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lad os lave et lokalmarked Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lad os lave et lokalmarked

Sorø - 10. juni 2021 kl. 15:57 Af Edris Qasimi, kandidat til kommunalvalget for Radikale Venstre Kontakt redaktionen

Vidste du, at verdens bedste æg bliver produceret i Sorø?

Vidste du, at du kan smage dit livs bedste honning eller kød fra fritgående okser og kalve fra dit nærområde?

Eller at friskplukkede jordbær og kartofler står klar og venter på dig under et hyggeligt telt på St. Ladegårdsvej?

Ja, Sorø er fantastisk på mange måder. En af de ting, som fascinerede mig som tilflytter til kommunen, var de mange lokale producenter af økologiske og bæredygtige fødevarer i topkvalitet. Nogle seje, dygtige ildsjæle og entreprenører har dedikeret deres liv til naturen, klimaet og ikke mindst produktion af fødevarer i den absolut bedste kvalitet. Fælles for dem alle sammen er, at de har valgt at bosætte sig i Sorø Kommune.

Men hvor gode har vi været til at udnytte dette potentiale? Ikke alene for at støtte op om disse menneskers erhverv og overlevelse i en benhård konkurrence, men også for, at vi selv kan have adgang til gode og friske fødevarer? Ikke så gode, hvis du spørger mig. Vi kan blive meget bedre. Og her har jeg et forslag:

Lad os lave et lokalmarked, hvor lokale producenter kan sælge deres produkter. Det vil give os borgere adgang til at handle hos dem samlet på et sted og samtidig bidrage til kommunens økonomi. Et lokalmarked vil skabe mere liv og feststemning i kommunen, bidrage til det lokale erhvervsliv og sørge for, at borgere, kultur og erhverv møder hinanden.

Sorø Torv står f.eks. i dag tomt weekend efter weekend. Det er så trist. Vi synes, at lokalmarkedet skal skiftevis afholdes i Sorø og Dianalund, så alle kommunens borgere får adgang.

I Radikale Venstre vil vi arbejde på, at kommunen faciliterer de praktiske ting tilknyttet sådan et lokalmarked. Det gælder alt fra fordeling af boder, adgang til vand og elektricitet, kommunikation og annoncering, telte osv., så de enkelte forhandlere kan koncentrere sig om produkterne.

Så lad os slå tre fluer med ét smæk:

Støtte op om det lokale erhvervsliv, skabe mere liv og feststemning i kommunen, og bidrage til mere kvalitet og bæredygtighed i vores fødevareproduktion.