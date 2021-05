Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lad os glæde os Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lad os glæde os

Sorø - 30. maj 2021 kl. 10:03 Af Marianne Vinding, kandidat for Det konservative Folkeparti og selvstændig i Dianalund Centret Kontakt redaktionen

Nu har der været flere indlæg med kritik af, at Sparekassen Sjælland - Fyn tilpasser tilgængeligheden for fysiske møder til behovet i deres afdeling i Dianalund Centret.

Det er fortsat muligt at afholde møder i filialen i Dianalund, man skal bare aftale tidspunktet, ligesom det forsat vil være muligt at hæve og indsætte penge via pengeautomaten. Det er der ingen andre pengeinstitutter der tilbyder i Dianalund. Der er rigtig mange bysamfund på Vest Sjælland, der vil være taknemmelige for denne service.

Alle der har været selvstændige ved, hvordan den digitale udvikling ændrer på mange ting. Det gælder også indenfor den finansielle sektor. Udviklingen kan være svær at håndtere for specielt den ældre generation. Men flere og flere finder ud af det, eller også får de hjælp af pårørende eller andre til at løse udfordringen.

Lad os glæde os over, at det fortsat er muligt at afholde fysiske møder i sparekassens filial i Dianalund. Lad os ikke mindst glæde os over, at Sparekassen Sjælland - Fyn støtter lokalsamfundets forenings- og kulturliv mv. med ikke ubetydelige beløb.

Lars Petersson og Sparekassen Sjælland har udvist rettidig omhu, og kommet med en innovativ løsning - bankens medarbejdere er ikke længere væk end en telefonopringning eller en mail.