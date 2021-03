Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lad os bevare Sorø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lad os bevare Sorø

Sorø - 23. marts 2021 kl. 11:52 Af Susanne Borggaard, spidskandidat for Nye Borgerlige Sorø Kontakt redaktionen

En perle af en artikel »Sorø - en kulturhistorisk guldgrube« at læse i avisen den 10. marts 2021.

Stor ros til Bjarne Stenbæk for den flotte research. En sand fornøjelse at læse. For som Bjarne så fint får beskrevet, så oser Sorø af gammel historie. Måske Sorøs historie sammenholdt med den flotte natur er årsag til, at så mange føler sig så godt tilpas i vores by.

Lad os bevare Sorø by med respekt for det kulturhistoriske. Det betyder så uendeligt meget, at man ved, hvor man kommer fra, og hvordan man er kommet hertil.

Det kan godt lade sig gøre at renovere og modernisere med respekt for det kulturhistoriske.

Nye Borgerlige Sorø ønsker at bevare den kulturhistoriske identitet Sorø by har, og vi håber på, at også Stiftelsen Sorø Akademi, søerne og skovene samt Sorø torv får en flot omtale, så vi alle får mulighed for at vide, hvad Sorø er.