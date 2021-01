Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lad 2021 blive de sultnes år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lad 2021 blive de sultnes år

Sorø - 05. januar 2021 kl. 20:13 Af Jørgen H. Hansen, Sorø Kontakt redaktionen

En læser foreslår, at 2021 skal blive naturens år. Andre slår til lyd for, at klimaforandringer rejser den største udfordring, som vi som globalt samfund har stået over for. Det virker provokerende i forhold til den nød, der er i verden.

Mens klimaforandringer kan tilskrives et naturfænomen, som mennesker dybest set ikke kan stilles til ansvar for, så bliver de etiske udfordringer, som vi derimod selv ville være i stand til at løse, sekundære.

Op mod én milliard mennesker sulter. Det kunne vi løse, hvis vi ville. Men det er ikke så populært og indbringende at nedsætte sig som sultekspert. Ej heller ser vi årlige sulttopmøder endsige politikere, som ser en korrektheds-dagsorden i sultende mennesker.

Der spenderes milliarder og atter milliarder af kroner på noget så usikkert som klimaets tilstand om 20-30 år. Penge, som kunne have været anvendt til at MÆTTE ALLE MUNDE LIGE NU. Vi, som aldrig har prøvet at gå sultne i seng, kan nemt komme til at tænke på egen velfærd mange år frem end på nødlidende mennesker lige nu i 2021.

Andre løsbare udfordringer for verdenssamfundet er manglen på rent vand og mangel på medicin. For slet ikke at tale om de ca. 70 millioner flygtninge, som menneskeskabte krige og konflikter har fordrevet.

Så natur og klimaforandringer er et godt stykke nede på listen over udfordringer. Det kan millioner af lidende mennesker vidne om, for de bekymrer sig om dagen i morgen, mens selvbestaltede klimaeksperter lukrerer på at frelse moder jord om 30 år.

Min frygt for, hvad klimaet kan gøre ved mennesker, er langt mindre end frygten for, hvad mennesker gør ved hinanden.

Sorø Kommune har valgt at sætte særlig fokus på bl.a. verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel. Også på lokalt plan lyder det som en rigtig prioritering.

Jørgen H. Hansen, Tuelsøvej 14, Sorø