Debat: Kursændring eller en ny prioritering!

Sorø - 12. november 2019 kl. 21:34 Af Lars Damgaard, Lars Schmidt og Henrik Kjølby Pedersen, byrådsmedlemmer for Dansk Folkeparti

Citat: "Hvis man er kommet til Sorø Kommune som flygtning eller familiesammenført fra eksempelvis Syrien, Afghanistan eller Eritrea, kan man ikke få job eller praktik et sted i det offentlige i Sorø Kommune, hvis der befinder sig børn under 15 år. Man skal nemlig kunne fremvise en børneattest, der viser, at man ikke tidligere har begået noget strafbart over for mindreårige"

For Dansk Folkeparti Sorø et det helt elementært. Vores mandater i byrådet kommer ikke til at være en del af en anden politik på det område. Også der ved man, hvor vi står.

Vi var bekendte med, at SF og andre politiske partier meget gerne så en favorisering af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. Men af det nu også er Venstres politik, det kommer meget bag på os.

Af indlysende årsager, vil den kursændring udfordre det fremtidige samarbejde vi har i flertalsgruppen i byrådet.

Vi hverken kan eller vil gå med til, at der i en så fuldstændig misforstået integrationspolitik gives dispensation for børneattester. En børneattest er et redskab der benyttes for at beskytte vores børn, og de skal alene af den grund bevares.

Det er muligt at andre partier, i erkendelse af at integrationspolitikken ikke er lykkedes, godt vil give køb på det, men det vil Dansk Folkeparti altså ikke.

En dispensation for netop indvandrere og flygtninge vil tilmed endnu en gang stille dem bedre på arbejdsmarkedet end andre ledige, heller ikke det vil vi være en del af.

Vores dagtilbud og skoler er vores allervigtigste kulturbærende institutioner, det er her vi danner og uddanner vores børn i et godt og trygt miljø. Det forhold skal vi ikke ændre på.

SF mener endda tilsyneladende, at vores ansatte i institutionerne har rigeligt med tid og overskud til også at være integrationsmedarbejdere. De skal nu til også at varetage rollen som vejleder/integrationsmedarbejdere i en slags "føl-ordning"!

Vi troede, at SF også var fortaler for flere pædagoger, fordi de skulle være der for vores børns skyld.... også der må vi erkende at vi blev lidt overrasket.